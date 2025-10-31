Литва прекращает транзит грузов «Роснефти» в Калининградскую область

Литовское госпредприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») объявило о прекращении транзитного пропуска в Калининградскую область грузов, принадлежащих российским компаниям «Лукойл» и «Роснефть».

Как говорится в официальном сообщении компании, после окончания переходного периода, предусмотренного для завершения действующих соглашений, перевозки продукции этих компаний через территорию Литвы будут остановлены.

«После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых участвуют включённые в санкционные списки Великобритании и США “Лукойл” и “Роснефть”, их грузы “Летувос гележинкеляй” перевозить не будет», — отметили в госпредприятии.

В компании подчеркнули, что не взаимодействуют напрямую с российскими нефтяными гигантами — их продукцию транзитом через Литву доставляют компании-экспедиторы.

Таким образом, Вильнюс присоединяется к антироссийским санкциям США. 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры в новый санкционный пакет, который полностью вступит в силу 21 ноября. Вашингтон заявляет, что ограничения направлены на усиление давления на Москву в связи с конфликтом на Украине