Прямая линия с Путиным 10 декабря 2026 года: когда начнётся, как задать вопрос и где смотреть Оглавление Когда пройдёт прямая линия с Путиным в 2026 году Как задать вопрос Путину на прямую линию: все способы Как отправить вопрос через интернет или MAX Как правильно составить обращение президенту Во сколько начнётся прямая линия в регионах России Где смотреть прямую линию Путина 10 декабря Какие темы могут обсудить на «Итогах года» Что будет с вопросами, которые не прозвучат в эфире Как проходили прямые линии в предыдущие годы Частые вопросы Когда пройдёт прямая линия Путина 10 декабря 2026 года: время эфира, телефон 8 800 200-40-40, сайт, MAX и способы отправить вопрос с 27 ноября. Прямая линия с Путиным 10 декабря 2026 года: когда начнётся эфир, как задать вопрос президенту и где смотреть трансляцию. Обложка © Life.ru

Прямая линия Владимира Путина в 2026 году состоится в четверг, 10 декабря, в 12:00 по московскому времени. Приём вопросов откроется в полночь 27 ноября и продолжится до конца эфира. Дату и порядок обращения объявила пресс-служба Кремля 26 ноября, сообщает РБК. Life.ru собрал всё, что известно о программе «Итоги года с Владимиром Путиным», и способы отправить вопрос президенту.

Когда пройдёт прямая линия с Путиным в 2026 году

В этом году глава государства вновь совместит общение с гражданами и большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Такой формат используется с 2023 года. В ходе эфира президент подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы.

Дата эфира — 10 декабря 2026 года, четверг

Начало — 12:00 мск

Старт сбора вопросов — 27 ноября, 00:00 мск

Окончание сбора — до завершения эфира 10 декабря

Площадка, ведущие, продолжительность — пока не объявлены

Как задать вопрос Путину на прямую линию: все способы

Организаторы предусмотрели телефонные и цифровые каналы связи. Отправить обращение можно будет с начала приёма вопросов. Бесплатный номер для звонков из России — 8 800 200-40-40. Для обращений из-за рубежа выделены две отдельные линии.

Как задать вопрос Путину на прямую линию в 2026 году: телефон горячей линии, официальный сайт и другие способы отправить обращение. Фото © Life.ru

Телефон в России — 8 800 200-40-40

Из-за рубежа — +7 495 539-40-40; +7 499 550-40-40

СМС и ММС — 0-40-40 (04040)

Сайт — moskva-putinu.ru / москва-путину.рф

Приложение — официальное приложение программы

Соцсети — ВКонтакте и Одноклассники

MAX — max.ru/moskvaputinu

Как отправить вопрос через интернет или MAX

Откройте официальный сайт программы после начала сбора обращений. Выберите доступную форму, заполните необходимые поля и сформулируйте вопрос. Сведения об официальном мобильном приложении организаторы размещают на этом же сайте.

В мессенджере MAX воспользуйтесь официальным чат-ботом и следуйте его подсказкам. Текстовые и видеовопросы также можно направлять через официальные сообщества программы в социальных сетях. Перечень способов связи подтверждает «Коммерсантъ».

Как правильно составить обращение президенту

Укажите регион и населённый пункт, кратко опишите проблему, назовите даты и объясните, куда уже обращались. Сформулируйте конкретный вопрос или просьбу. Если есть документы, подготовьте их, но отправляйте только через предусмотренные организаторами защищённые формы. Не публикуйте паспортные данные, банковские реквизиты и медицинские документы в открытых комментариях.

Например: «В нашем населённом пункте с октября регулярно отключают отопление. Обращения в управляющую компанию и жилищную инспекцию не привели к устранению проблемы. Когда будет восстановлено стабильное теплоснабжение и кто отвечает за сроки работ?»

Во сколько начнётся прямая линия в регионах России

Калининград — 11:00

Москва, Санкт-Петербург — 12:00

Самара — 13:00

Екатеринбург — 14:00

Омск — 15:00

Новосибирск, Красноярск — 16:00

Иркутск — 17:00

Якутск — 18:00

Владивосток — 19:00

Магадан — 20:00

Петропавловск-Камчатский — 21:00

Где смотреть прямую линию Путина 10 декабря

Эфир запланирован на полдень по Москве. Полный перечень телеканалов и ссылки на трансляции 2026 года пока не объявлены. В предыдущие годы программу показывали федеральные телеканалы. Следить за анонсами и новостями можно в спецразделе «Прямая линия с Путиным» на Life.ru. После эфира стоит искать видеозапись и стенограмму на официальных ресурсах президента.

Где смотреть прямую линию с Путиным 10 декабря 2026 года: время начала эфира и информация о трансляции. Фото © Life.ru

Какие темы могут обсудить на «Итогах года»

Окончательный перечень вопросов заранее не опубликован. Традиционно в программе обсуждаются экономика, цены, зарплаты, пенсии, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, международные отношения и вопросы безопасности. В 2026 году дополнительный контекст создаёт рассмотрение федерального бюджета на 2027 год и изменений в налоговом законодательстве. Это возможные направления разговора, а не утверждённая повестка.

В октябре Дмитрий Песков сообщил о планах пригласить иностранных журналистов, в том числе из стран, которые российские власти относят к недружественным. Состав участников и порядок аккредитации следует уточнять по официальным объявлениям.

Что будет с вопросами, которые не прозвучат в эфире

Не все обращения могут прозвучать в прямом эфире. Для обработки сообщений готовят систему искусственного интеллекта: об этом рассказывал Дмитрий Песков 5 ноября. Она помогает систематизировать поступающие обращения. Вопросы могут направляться в профильные ведомства для дальнейшей работы, но отправка сообщения не гарантирует персонального ответа президента или решения проблемы.

Если вопрос требует срочного вмешательства, не ждите прямой линии: обращайтесь в соответствующие службы. Для обычного письменного обращения к президенту вне программы существует отдельная интернет-приёмная: letters.kremlin.ru

В ноябре Кремль анонсировал совещание о том, как рассматриваются обращения с прошлогодней прямой линии.

Как проходили прямые линии в предыдущие годы

2023 — 14 декабря

2024 — 19 декабря

2025 — 19 декабря

2026 — 10 декабря (анонс)

В 2025 году эфир продолжался около четырёх с половиной часов. По итоговому сообщению Life.ru, президент ответил на 103 вопроса; организаторы получили несколько миллионов обращений. В 2026 году продолжительность программы заранее не определена.

Сколько длится прямая линия с Путиным, когда она проходила в предыдущие годы и на сколько вопросов отвечал президент. Фото © Life.ru

Частые вопросы

Когда можно позвонить на прямую линию? С 00:00 мск 27 ноября до окончания программы 10 декабря.

Можно ли задать вопрос бесплатно? Звонок на номер 8 800 200-40-40 из России бесплатный. Стоимость связи из-за рубежа зависит от тарифа.

Можно ли отправить видео? Да, организаторы предусмотрели видеовопросы через социальные сети.

Обязательно ли говорить с президентом в эфире? Нет. Можно направить письменное обращение; выход в эфир не гарантирован.

Где узнать актуальные контакты? На официальном сайте moskva-putinu.ru и в объявлениях Кремля.