Песков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина

Журналисты из недружественных государств получат приглашения на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Мероприятие пройдёт в декабре в рамках совмещённой программы с прямой линией главы государства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Примут участие. Да, (пригласим. — Прим. Life.ru) — так же, как и всегда это делаем», — ответил представитель Кремля на вопрос о приглашении представителей СМИ из недружественных стран.

По словам Пескова, российские власти не намерены отказываться от сложившегося порядка участия иностранных корреспондентов. Журналисты из государств, которые Москва относит к недружественным, смогут присутствовать на мероприятии наряду с представителями других стран.

Ранее Дмитрий Песков назвал декабрь сроком проведения традиционной прямой линии с Владимиром Путиным. Представитель Кремля уточнил, что программу вновь объединят с большой ежегодной пресс-конференцией главы государства. Подготовка к мероприятию началась ещё в первых числах октября. Совмещённый формат позволяет президенту одновременно отвечать на обращения граждан и вопросы журналистов российских и зарубежных изданий. В прошлом году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря. Тогда общение продолжалось четыре часа 27 минут, за которые российский лидер ответил более чем на 80 вопросов.