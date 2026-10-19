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Регион
Опубликовано 19 октября, 02:42

Песков ответил, когда пройдёт прямая линия с Путиным

Песков назвал декабрь датой проведения прямой линии с Путиным

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до конца года. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, событие традиционно пройдёт в декабре. Точная дата на данный момент неизвестна.

Вопросы россиян и журналистов в одном эфире: Кремль готовит новую прямую линию Путина
Вопросы россиян и журналистов в одном эфире: Кремль готовит новую прямую линию Путина

В начале октября Дмитрий Песков подтверждал, что Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным. В ходе неё президент отвечает на вопросы граждан и журналистов.

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Артур Лапсаков
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