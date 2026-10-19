Песков ответил, когда пройдёт прямая линия с Путиным

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до конца года. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит ТАСС, событие традиционно пройдёт в декабре. Точная дата на данный момент неизвестна.