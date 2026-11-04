Президент России Владимир Путин 5 ноября проведёт совещание с членами правительства, посвящённое работе с обращениями граждан, поступившими на программу «Итоги года» в декабре 2025 года. Как сообщили в пресс-службе Кремля, основной темой встречи станут промежуточные результаты рассмотрения вопросов россиян.

С докладом выступит руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он представит главе государства информацию о ходе работы с обращениями, которые граждане направляли в редакцию ежегодной программы.

Всего в ходе «Итогов года» 19 декабря 2025 года поступило более трёх миллионов звонков и сообщений. Вопросы россиян касались самых разных сфер, включая социальную поддержку, здравоохранение, жилищные проблемы и работу органов власти.

Народный фронт участвует не только в приёме обращений, но и в контроле за их рассмотрением. Представители движения взаимодействуют с федеральными и региональными ведомствами, отслеживают исполнение поручений и собирают обратную связь от заявителей.

Ранее Путин подчёркивал, что прямая линия позволяет получать информацию о наиболее острых проблемах непосредственно от граждан. Президент призывал максимально упростить работу с обращениями и не допускать излишней бюрократии при их рассмотрении.

Накануне Владимир Путин подвёл промежуточные итоги Года единства народов России. По его словам, за 2026 год по всей стране прошли тысячи мероприятий, укрепивших связи между регионами, национальными и религиозными объединениями. Глава государства особо отметил инициативы волонтёров, общественных и творческих организаций, которые удалось воплотить в сельских клубах, школах и библиотеках. Путин подчеркнул, что голос каждого народа и каждой самобытной культуры должен звучать как часть единого целого.