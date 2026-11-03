По всей стране в рамках Года единства народов России прошли тысячи мероприятий, укрепивших связи между регионами, народами, религиозными и национальными объединениями. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября.

Глава государства отметил, что год был наполнен значимой системной работой, а сама идея его проведения получила отклик в обществе. Люди не только участвовали в программах и проектах, но и предлагали собственные инициативы.

По словам Путина, предложения волонтёров, общественных и творческих организаций воплотили в сельских клубах, школах и библиотеках — «то есть, что называется, на земле».

«И важно, чтобы голос каждого народа, каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого», — подчеркнул президент.