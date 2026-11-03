От волонтёрских инициатив до тысяч мероприятий: Путин оценил итоги Года единства народов России
Путин: В Год единства народов России по стране прошли тысячи мероприятий
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По всей стране в рамках Года единства народов России прошли тысячи мероприятий, укрепивших связи между регионами, народами, религиозными и национальными объединениями. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 3 ноября.
Глава государства отметил, что год был наполнен значимой системной работой, а сама идея его проведения получила отклик в обществе. Люди не только участвовали в программах и проектах, но и предлагали собственные инициативы.
По словам Путина, предложения волонтёров, общественных и творческих организаций воплотили в сельских клубах, школах и библиотеках — «то есть, что называется, на земле».
«И важно, чтобы голос каждого народа, каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого», — подчеркнул президент.
Напомним, что в прошлом декабре Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Инициативу глава государства поддержал в ноябре 2025-го на заседании Совета по межнациональным отношениям. На открытии тематического года в феврале президент назвал единство народов основой достижений и побед страны.