Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России в 2026 году. Об этом глава государства сообщил сам в начале заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

Заседание Госсовета по подготовке кадров для экономики. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ», — сказал Путин в начале заседания.

Напомним, 5 ноября, через сутки после Дня народного единства Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты необходимых документов для реализации этой идеи. Лидер РФ дал указание без промедления приступить к организационной работе.

Согласно Конституции РФ, Россия является многонациональным государством, на территории которого проживает более 190 народов. По данным переписи 2021 года, доля русских в населении, указавшем национальную принадлежность, составила 80,85% (около 105,6 млн человек), а представителей других национальностей — 19,15% (около 25 млн человек). При этом 11,3% жителей страны (16,6 млн человек) свою национальность не указали. В десятку наиболее многочисленных народов, помимо русских, входят татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи.