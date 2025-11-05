Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Соответствующее предложение прозвучало от одного из участников заседания совета по межнациональным отношениям.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты необходимых документов для реализации этой идеи. Путин дал указание без промедления приступить к организационной работе.

«Так и сделаем», — подытожил президент.

А ранее президент Российской Федерации озвучил инициативу, согласно которой 2027 год предлагается объявить Годом географии. Глава государства акцентировал внимание на стратегической важности географии для России, подчеркнув её политическое значение.

Следует напомнить, что 2025 год был официально обозначен как Год защитника Отечества. Это решение было принято в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в память о героях прошлого и в честь участников текущей специальной военной операции.