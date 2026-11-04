Российский лидер Владимир Путин 4 ноября 2026 года возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии ко Дню народного единства вместе с президентом участвовали представители религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций.

Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Видео © пресс-служба Кремля

Среди участников были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар, верховный муфтий Талгат Таджуддин и глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

К возложению присоединились представители Движения Первых, «Юнармии», «Волонтёров Победы» и «Поискового движения России». Также в церемонии участвовали подопечные фонда «Защитники Отечества», представители Ассоциации ветеранов СВО, студенты-спасатели и слушатели центра «Воин».

Памятник посвящён руководителям народного ополчения, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году.

Ранее Life.ru рассказывал об истории Дня народного единства и его значении. Государственный праздник учредили в 2004 году, а впервые отметили в 2005-м. Главы регионов обратились к жителям с праздничными поздравлениями, напомнили о подвиге народного ополчения 1612 года и подчеркнули, что сплочённость и взаимная поддержка остаются главными источниками силы страны.