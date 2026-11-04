В России 4 ноября отмечают День народного единства. Главы регионов обращаются к жителям с праздничными поздравлениями, напоминают о подвиге народного ополчения 1612 года и подчёркивают, что сплочённость и взаимная поддержка остаются главными источниками силы страны.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с государственным праздником. В своём обращении он подчеркнул значение единства и патриотизма для преодоления испытаний, с которыми сталкивается Россия.

Особое значение праздник имеет для Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин напомнил, что именно нижегородцы во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским объединили народ для освобождения страны от интервентов. Он также отметил, что сегодня жители региона продолжают традиции взаимопомощи, поддерживая участников специальной военной операции и отправляя гуманитарную помощь на фронт.

«Мы на собственном примере знаем, что наша главная сила — в сплочённости и в бережном отношении к истории», — подчеркнул Никитин.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также обратился к землякам. В совместном поздравлении с председателем областной думы Юрием Матузовым он отметил, что готовность объединяться перед лицом серьёзных испытаний всегда была отличительной чертой российского народа.

«Лишь общественное согласие, вне зависимости от происхождения и вероисповедания соотечественников, обеспечит безопасность, развитие и процветание Родины», — говорится в обращении.

С поздравлением к жителям Брянской области обратился Александр Богомаз. Глава региона присоединился к праздничным обращениям, посвящённым единству народов России и сохранению исторической памяти.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк также опубликовал видео-поздравление с Днём народного единства, обратившись к жителям Кузбасса.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что Россия является общим домом для представителей разных национальностей, культур и религий. Он подчеркнул, что жители Кубани вносят вклад в развитие экономики и укрепление безопасности страны, а военнослужащие и казаки края выполняют задачи в зоне СВО.

К праздничным обращениям присоединился и губернатор Ярославской области Михаил Евраев, поздравивший жителей региона с Днём народного единства. Обратились к россиянам в этот день также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин и мэр Таганрога Светлана Камбулова.

«С чего начинается любовь к нашей Великой Родине? В том числе — с любви к своей малой родине, к родному городу. Эта любовь живёт в сердцах ростовчан всех поколений. Она складывается из тысяч мелочей: из памяти о предках, из гордости за их дела, из простого желания сделать свой город краше и уютнее. В этом тихом, но прочном чувстве и кроется наша общая душа и наше единство — вне зависимости от национальности, пола и возраста», — отметил Скрябин.

Слюсарь же призвал жителей бережно относиться к традициям народов Дона и передавать детям умение жить в согласии.

В этом году праздник проходит в рамках Года единства народов России. День народного единства учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польско-литовских интервентов. Праздник символизирует сплочённость граждан, уважение к историческому наследию и общую ответственность за будущее страны.