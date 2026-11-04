Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за поддержку РПЦ в День народного единства
Патриарх Кирилл. Обложка © Life.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к деятельности Русской православной церкви и поддержку её инициатив. Об этом говорится в поздравлении с Днём народного единства, опубликованном на сайте Московской патриархии.
«Особую благодарность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской Православной Церкви», — обратился предстоятель РПЦ к главе государства. Он также отметил содействие президента в реализации проектов, направленных на укрепление единства народа, сохранение духовных ценностей и культурного наследия России.
Патриарх напомнил об историческом значении праздника, который связан с преодолением Смутного времени и освобождением страны от иностранных интервентов.
«Этот праздник напоминает нам об одном из ключевых событий достославной истории Отечества, когда наши предки, сплотившись, смогли преодолеть смуту и отстоять независимость родной страны», — говорится в поздравлении.
По словам главы РПЦ, благополучие России зависит не только от экономической и политической стабильности, но и от духовно-нравственных основ общества. Единство, опирающееся на веру, историческую память и уважение к традициям, позволяет народу преодолевать современные вызовы. Патриарх выразил надежду на дальнейшее сотрудничество государства, Церкви и общества, пожелав Путину здоровья, долголетия и успехов в служении Отечеству.
Накануне Life.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днём народного единства. Президент поблагодарил участников заседания за работу по укреплению межнационального согласия и сохранению культурного многообразия страны. Кроме того, глава государства распорядился провести 4 ноября в Кремле церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации. Торжественное мероприятие приурочено к государственному празднику.