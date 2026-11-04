Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к деятельности Русской православной церкви и поддержку её инициатив. Об этом говорится в поздравлении с Днём народного единства, опубликованном на сайте Московской патриархии.

«Особую благодарность хотел бы выразить вам за неизменное внимание к служению Русской Православной Церкви», — обратился предстоятель РПЦ к главе государства. Он также отметил содействие президента в реализации проектов, направленных на укрепление единства народа, сохранение духовных ценностей и культурного наследия России.

Патриарх напомнил об историческом значении праздника, который связан с преодолением Смутного времени и освобождением страны от иностранных интервентов.

«Этот праздник напоминает нам об одном из ключевых событий достославной истории Отечества, когда наши предки, сплотившись, смогли преодолеть смуту и отстоять независимость родной страны», — говорится в поздравлении.