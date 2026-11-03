Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днём народного единства
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днём народного единства. С этих слов он начал выступление на заседании 3 ноября.
«Мы с вами встречаемся в преддверии праздника — Дня народного единства, и прежде всего, конечно, хочу всех вас с этим праздником поздравить», — сказал глава государства.
Путин поблагодарил участников Совета за законотворческую, научную и просветительскую деятельность, а также за активное участие в проведении Года единства народов России.
Ранее президент подписал указ об объявлении 2026-го Годом единства народов России. Соответствующую инициативу он поддержал на заседании Совета по межнациональным отношениям в ноябре 2025 года. А 4 ноября в Кремле запланирована церемония вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград.