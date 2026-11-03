Президент России Владимир Путин поздравил членов Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днём народного единства. С этих слов он начал выступление на заседании 3 ноября.

«Мы с вами встречаемся в преддверии праздника — Дня народного единства, и прежде всего, конечно, хочу всех вас с этим праздником поздравить», — сказал глава государства.