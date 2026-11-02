Президент России Владимир Путин 4 ноября проведёт в Кремле церемонию вручения премий за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается в эту дату.

«Провести 4 ноября 2026 года в Московском Кремле церемонию вручения премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации», — говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Премия президента присуждается за значительные заслуги в укреплении межнационального согласия и гражданского единства. Её вручение стало традиционной частью праздничных мероприятий 4 ноября.

Кроме того, на этой неделе Путин проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям. В рабочем графике президента также запланированы совещание с членами правительства и поздравление сотрудников Росфинмониторинга с юбилеем ведомства.

День народного единства отмечают в России 4 ноября. Праздник установлен в 2004 году и впервые отмечался в 2005-м. Он посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Дата символизирует сплочённость народа и преодоление Смутного времени.

Ранее стало известно, что почти половина россиян выступают за общую традицию празднования Дня народного единства.