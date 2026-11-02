48% россиян полагают, что обществу нужна единая и понятная ежегодная традиция празднования Дня народного единства. 4 ноября отмечают 20% опрошенных, в том числе 11% делают это ежегодно. Такие данные были получены в ходе комплексного исследования восприятия праздника жителями России, проведенного в октябре 2026 года «Мастерской новых медиа» и АНО «Диалог Регионы». Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru.

Семейные традиции, связанные с праздником, есть у 32% россиян. Чаще всего они: смотрят праздничные концерты и телепередачи (10%)

гуляют или выезжают на природу (8%)

посещают праздничные мероприятия (6%)

47% россиян считают День народного единства нужным для страны праздником. А 48% полагают, что обществу нужна понятная ежегодная традиция для него. Участники фокус-групп подчеркивают значимость этого праздника на государственном уровне, однако не чувствуют личной сопричастности, в отличие от других национальных праздников — Дня Победы, Нового года — поскольку не имеют устойчивых семейных или личных традиций и ритуалов, связанных с этим днём.

Название государственного праздника 4 ноября — День народного единства — большинство россиян (59%) знают без подсказки. 45% осведомлены об исторических событиях, которые легли в основу — освобождении Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского. Для 65% опрошенных наиболее подходящим празднику символом является Памятник Минину и Пожарскому.

Большинство участников фокус-групп подчёркивают, что символ Дня народного единства должен отражать акцент на многонациональности страны, поэтому предлагают использовать изображение государственного флага, под которым объединены народы России. Главные ассоциации, которые возникают у россиян с праздником, связаны с единением людей разных национальностей (10%) и сплочением для решения проблем (10%).

Подчёркивая относительную новизну этого праздника, респонденты говорят о том, что ещё не до конца привыкли к нему и не знают, как можно по-особенному отметить этот день. В качестве предпочтительных вариантов празднования называют концерты местных коллективов, участие в спортивных мероприятиях, посещение ярмарок. Запрос на масштабные массовые мероприятия перекликается с ностальгическими рассказами участников старшего поколения о демонстрациях и шествиях по случаю празднования 7 ноября в СССР.

Участников фокус-групп спрашивали и об отношении к существующим и формирующимся вариантам празднования Дня народного единства. Участники отмечают отсутствие традиции приготовления особенных блюд 4 ноября, но считают, что одним из таких может стать пирог, как это предполагается новой акцией «Пирог на четвёртое». Пирог, по мнению опрашиваемых, может символизировать объединение семьи и разных народов, гостеприимство и совместный труд, и стать универсальным блюдом на 4 ноября, как торт на день рождения.

На фокус-группах предлагалось сопровождать акцию офлайн-мероприятиями: мастер-классами, ярмарками или фестивалями с дегустацией, выступлениями местных исполнителей. Большинство участников позитивно восприняли эту идею, поскольку пироги есть у многих культур, что символизирует единение народов, а совместная выпечка, обмен рецептами и семейными историями сближают людей, что соответствует духу праздника. Более того, 80% россиян утверждают, что в их семье принято есть пироги.

Опрос проводился с 13 по 19 октября 2026 года методом River Sampling среди 1,9 тыс. респондентов, выборка репрезентирует население страны. Дополнительно 16 и 19 октября прошли пять фокус-групп с участием 40 человек.

Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя со 2 ноября. Дополнительный выходной появится благодаря Дню народного единства, который в 2026 году выпадает на среду, 4 ноября. Всего в ноябре 2026 года предусмотрено 20 рабочих и десять выходных и праздничных дней. Для сотрудников с 40-часовой рабочей неделей месячная норма составит 159 часов. При сменном графике порядок работы в праздничные дни может отличаться.