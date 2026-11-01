Россияне смогут уйти с работы на час раньше 3 ноября в преддверии Дня народного единства. Член Общественной палаты РФ, юрист Вадим Виноградов в беседе с RT объяснил особенности праздничного графика и оплаты труда.

В этом году 4 ноября выпадает на среду, поэтому сотрудники с обычной пятидневкой получат дополнительный выходной посреди недели. При этом отдыхать смогут не все. Врачам, спасателям, работникам транспорта, торговли, общепита и непрерывных производств может потребоваться выйти на смену по установленному графику.

Как пояснил Виноградов, труд в государственный праздник должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Это правило действует даже в том случае, если смена изначально была предусмотрена расписанием. Для работников с почасовой оплатой применяются повышенные тарифные ставки, а для получающих оклад доплата зависит от месячной нормы рабочего времени.

Вместо дополнительных денег сотрудник вправе выбрать другой день отдыха. Тогда работу 4 ноября оплатят в одинарном размере, а воспользоваться отгулом можно будет в течение года либо присоединить его к отпуску. Если до увольнения работник так и не использует положенный выходной, ему обязаны компенсировать разницу до повышенной оплаты.

Юрист также напомнил, что для внепланового выхода в праздник работодателю обычно требуется письменное согласие сотрудника. Исключение составляют чрезвычайные обстоятельства, включая предотвращение аварий и катастроф. Люди с инвалидностью и женщины с детьми младше трёх лет имеют право отказаться от такой работы, а работодатель обязан письменно уведомить их об этом. При нарушении прав можно обратиться в Государственную инспекцию труда.

Ранее Life.ru сообщал, что россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в начале ноября. Праздничный выходной разделит её на две части. Понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, останутся рабочими днями, после чего последует отдых в среду. Уже 5 и 6 ноября сотрудники вернутся к привычному графику. Дополнительных переносов выходных в этом месяце не предусмотрено. Всего у россиян с пятидневкой будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней.