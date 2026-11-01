В 2027 году россиянам предстоит выйти на работу в субботу только один раз — 20 февраля. Перенос рабочего дня позволит сформировать три выходных подряд в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова («Единая Россия»).

Шестидневка станет единственной в производственном календаре на весь год. Рабочая неделя завершится в субботу, после чего россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля включительно.

При этом продолжительные выходные распределятся по календарю неравномерно. В марте праздничный отдых в честь 8 Марта займёт три дня. В мае предусмотрены два периода: с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е число. Ещё три выходных подряд выпадут на 12–14 июня. В ноябре отдых продлится четыре дня — с 4-го по 7-е. Самые длинные каникулы начнутся в конце года: новогодний перерыв составит 11 дней, с 31 декабря 2027 года по 10 января 2028-го.