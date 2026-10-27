«Важен контекст»: Почему нельзя уволить сотрудника за регулярные опоздания

Регулярные опоздания далеко не всегда позволяют работодателю законно уволить сотрудника. Прежде чем применять дисциплинарные меры, руководству необходимо разобраться в причинах нарушений и правильно оформить документы. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Поводом для обсуждения стала история электромонтёра из Санкт-Петербурга, который систематически приходил на службу на 40 минут позже положенного. Начальство неоднократно объявляло ему выговоры, а затем расторгло трудовой договор.

Однако мужчина обжаловал решение и добился восстановления в должности. Суд учёл, что прежде сотрудник четыре года работал без нареканий, а увольнение оказалось чрезмерно суровой мерой. Работодателя обязали выплатить ему 900 тысяч рублей.

Лоикова пояснила, что многое зависит от установленного графика и оформления нарушений. Если начало рабочего дня официально плавающее, говорить об опоздании можно лишь с учётом согласованных условий.

Кроме того, недостаточно просто устно пожаловаться на непунктуальность подчинённого. Работодатель должен документально зафиксировать проступок, запросить объяснения и соблюсти процедуру дисциплинарного взыскания.

При этом специалист призвала начальников учитывать личные обстоятельства работников. Иногда причиной задержек становятся семейные трудности, необходимость отвезти ребёнка в детский сад или длительная дорога до офиса.

«Может какие-то семейные ситуации: один родитель с утра пытается ещё и в садик завести ребёнка, а потом бежать на работу. Всегда нужно понять контекст, а потом делать выводы», — подчеркнула она.

По её мнению, если компания переехала далеко от транспортных узлов, руководству стоит подумать об организации доставки персонала, а не ограничиваться наказаниями.