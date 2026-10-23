ИИ меняет правила игры: почему к 2030 году миллионам работников придётся переучиваться

К 2030 году повышение квалификации или переобучение потребуется 59% сотрудников, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. Согласно приведённым им ожиданиям работодателей, за это время изменятся или устареют 39% ключевых профессиональных навыков.

Развитие искусственного интеллекта и автоматизации меняет содержание профессий, однако потребность в новых знаниях сама по себе не означает потерю работы. Глава ФНПР призвал сделать переобучение частью трудовой защиты. При внедрении роботов и нового оборудования сотрудникам должны давать необходимые навыки. Технологии призваны освобождать людей от тяжёлых и однообразных операций, подчеркнул эксперт в интервью RG.ru.

«Дефицит работников должен увеличивать переговорную силу человека, а не интенсивность его труда», — отметил Черногаев.

Проблема особенно актуальна для России, где, по прогнозу Минтруда, к 2030 году экономике дополнительно понадобятся 3,1 миллиона работников. Профсоюзы считают, что нехватка кадров должна способствовать повышению зарплат, улучшению условий труда и профессиональному развитию специалистов.