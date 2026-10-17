Работы не будет: Нобелевский лауреат предупредил об опасности сверхинтеллекта

Стремительное развитие искусственного интеллекта может привести к исчезновению привычного рынка труда уже в ближайшие десять лет. С таким предупреждением выступил лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу. В интервью немецкому журналу Spiegel он заявил, что гонка за созданием сверхинтеллекта угрожает не только рабочим местам, но и демократическим институтам.

По словам экономиста, технологические компании стремятся создать системы, интеллектуальные возможности которых превзойдут человеческие. Если разработчики приблизятся к этой цели, потребность в большинстве привычных профессий может резко сократиться.

«Если мы хотя бы приблизимся к такому сверхинтеллекту, рынка труда больше не будет — останутся только рабочие, инженеры узкой специализации или предприниматели», — предупредил Аджемоглу.

Он подчеркнул, что речь не идёт о немедленных переменах. Однако, по его оценке, подобная угроза может возникнуть в течение ближайшего десятилетия, если развитие технологий продолжится по нынешнему сценарию.

Экономист также опасается последствий для демократии. По его мнению, появление систем, превосходящих человека по интеллектуальным возможностям, способно усилить зависимость общества от крупных технологических компаний и тех, кто контролирует такие разработки.

Аджемоглу призвал изменить приоритеты индустрии ИИ. Вместо стремления максимально заменить человеческий труд он предлагает создавать технологии, которые помогают сотрудникам работать эффективнее и расширяют их профессиональные возможности.

При этом учёный признаёт, что подобный подход противоречит нынешним интересам части технологической индустрии. Он считает необходимым пересмотреть направление инвестиций и разработки ИИ, пока автоматизация не привела к масштабным социальным последствиям.

Предупреждение Аджемоглу остаётся прогнозом, а не установленным сценарием будущего. Эксперты расходятся во мнениях о том, насколько быстро искусственный интеллект сможет заменить работников и сколько новых профессий появится благодаря развитию технологий.