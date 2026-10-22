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Опубликовано 22 октября, 12:46

ИИ уже работает в Минфине: Силуанов допустил сокращение числа госслужащих

Силуанов допустил сокращение госсектора благодаря внедрению ИИ

Внедрение искусственного интеллекта в работу государственных ведомств может привести к сокращению численности сотрудников госсектора. Такую возможность допустил министр финансов России Антон Силуанов, отметив, что новые технологии уже используются в Минфине.

Силуанов допустил сокращение госсектора благодаря внедрению ИИ. Видео © Life.ru

По его словам, искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной работы органов власти. Хотя внедрение идёт не так быстро, как хотелось бы, отдельные задачи уже решаются с помощью ИИ как в Министерстве финансов, так и в других ведомствах.

«Это уже такое подспорье и действительно вполне возможно говорить о сокращении численности госсектора», — сказал Силуанов.

Министр связал перспективу сокращения численности работников государственного сектора с расширением применения искусственного интеллекта.

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Ранее Силуанов заявлял, что считает преждевременной полную передачу искусственному интеллекту подготовки государственного бюджета. По мнению министра, нейросети могут помогать специалистам с расчётами и обработкой заявок, но не способны самостоятельно принимать все решения.

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Антон Силуанов. Обложка © kremlin.ru

Наталья Афонина
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