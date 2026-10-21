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Опубликовано 21 октября, 18:28

Силуанов раскрыл сумму расходов бюджета на льготную ипотеку в этом году

Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку в 1,7 трлн рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Расходы федерального бюджета на льготные ипотечные программы в 2026 году составят от 1,6 до 1,7 триллиона рублей. Несмотря на снижение по сравнению с прошлым годом, государственная поддержка жилищных кредитов по-прежнему требует огромных средств. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По словам главы Минфина, в 2025 году на субсидирование ипотеки потратили около двух триллионов рублей. Основной причиной высокой нагрузки на бюджет стали выросшие процентные ставки, из-за которых государству приходится компенсировать банкам значительную часть стоимости льготных кредитов.

«Сегодня в условиях роста процентных ставок расходы на ипотеку выросли в бюджете. Вот они по этому году составят где-то около 1,6–1,7 трлн рублей, в прошлом году — 2 трлн», — пояснил Силуанов.

Министр напомнил, что в период низких процентных ставок бюджетные затраты на субсидирование ипотеки были значительно скромнее — около 200–300 миллиардов рублей.

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Ранее Life.ru сообщал, что правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы, в том числе почти 66 миллиардов на семейную ипотеку. Большая часть финансирования предназначена для компенсации банкам процентов по уже выданным кредитам. При этом с 1 октября условия семейной ипотеки изменились: процентная ставка и максимальная сумма займа теперь зависят от количества детей и региона проживания.

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Николь Вербер
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