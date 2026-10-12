ЛДПР просит вернуть прежние условия «Семейной ипотеки» для жителей малых городов. Председатель партии Леонид Слуцкий направил министру финансов России Антону Силуанову письмо с предложением расширить доступ к льготным кредитам для семей с двумя несовершеннолетними детьми.

По данным партии, с момента запуска программы льготную ипотеку получили более 2 млн семей на общую сумму около 11 трлн рублей. До 1 октября 2026 года семьи с двумя несовершеннолетними детьми могли воспользоваться программой для покупки жилья в городах с населением до 50 тыс. человек и в 35 регионах с низкими объёмами жилищного строительства. Возраст детей при этом не имел значения.

Однако новые правила лишили часть семей с двумя детьми доступа к такой возможности, заявил Life.ru Леонид Слуцкий.

С 1 октября изменились условия «Семейной ипотеки» и изменились они в худшую сторону: семьи с двумя несовершеннолетними детьми, где младшему ребёнку уже исполнилось семь лет, потеряли доступ к льготному кредиту. «Семейная ипотека» — важный и эффективный инструмент, который уже помог более чем двум миллионам семей улучшить жилищные условия — подобную меру поддержки категорически нельзя урезать. Леонид Слуцкий Депутат Государственной Думы, председатель ЛДПР

Для семей с двумя детьми установили ставку 8% годовых, если хотя бы одному ребёнку ещё не исполнилось семь лет. Для семей с тремя детьми в регионах за пределами столичных агломераций ставка составляет 6%, с четырьмя — 4%, с пятью и более — 2%.

Особенно остро проблема стоит в малых городах, где мало новостроек и ограничен выбор жилья. В таких условиях семьям сложнее улучшить жилищные условия за счёт рыночных предложений.

«Мы не сможем повысить рождаемость, лишив родителей возможности приобрести собственную квартиру или дом. ЛДПР требует вернуть семьям с двумя несовершеннолетними детьми право на льготную ипотеку для покупки жилья или строительства дома в малых городах и в 35 регионах с низким объёмом жилищного строительства без учёта возраста младшего ребёнка», — добавил Леонид Слуцкий.

Партия предлагает разрешить семьям с двумя несовершеннолетними детьми оформлять «Семейную ипотеку» независимо от возраста детей, если они покупают жильё в городе с населением до 50 тыс. человек или в одном из 35 регионов с низкими объёмами строительства. Льготу также предлагают распространить на строительство индивидуального жилого дома.

По мнению ЛДПР, эта мера поможет сохранить доступность жилья для семей с детьми, поддержать местных застройщиков и развитие индивидуального жилищного строительства.

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