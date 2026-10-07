Ключевой нюанс: Как зарегистрировать недвижимость за один рабочий день

Зарегистрировать право на квартиру, нежилое помещение или машино-место можно за один рабочий день, если выбрать предусмотренный законом ускоренный порядок. Как им воспользоваться и какие условия необходимо соблюсти, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, такая возможность доступна гражданам и организациям при оформлении права по договору купли-продажи в простой письменной форме. Ускоренный порядок также применяется к договорной ипотеке в случаях, включённых в перечень Росреестра.

Регистрационные действия проводят в течение одного рабочего дня, следующего за днём поступления в Росреестр заявления, необходимых документов и сведений об оплате. Никита Чаплин Депутат Госдумы

При подаче документов через МФЦ отсчёт начинается после поступления полного комплекта документов и сведений об оплате в орган регистрации. При этом ускоренный порядок выбирает сам заявитель, автоматически он не применяется.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, в заявлении необходимо поставить отметку о регистрации в срок не более одного рабочего дня. Кроме того, потребуется уплатить госпошлину в двойном размере. Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и статуса заявителя.

Срок рассчитывается по рабочему календарю. Например, если документы и сведения об оплате поступили в Росреестр в пятницу, следующим рабочим днём обычно будет понедельник, если он не является праздничным. Такой порядок предусмотрен пунктом 15 части 1 и частью 1.1 статьи 16 закона № 218-ФЗ. Размер госпошлины определяется в соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.33 Налогового кодекса.

Перед подачей документов Чаплин рекомендует убедиться, что конкретная сделка подпадает под ускоренный порядок, заранее подготовить полный комплект документов и уплатить госпошлину. Это позволит избежать потери времени из-за отсутствия необходимых документов или сведений об оплате.

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