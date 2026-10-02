Лишние метры станут заметнее: В России усилят контроль за недвижимостью с 2027 года

С 2027 года регионы и муниципалитеты смогут получать от ФНС налоговые сведения по конкретным объектам недвижимости, чтобы уточнять их характеристики. Новый механизм позволит учитывать при расчёте платежей фактические данные о домах, квартирах и земельных участках, пишет газета «Известия».

Полученная информация понадобится для определения вознаграждения Роскадастру, который будет заниматься выявлением и уточнением сведений об объектах. Компания сможет получать до половины дополнительных доходов регионального или муниципального бюджета, появившихся благодаря такой работе.

Внимание в первую очередь может затронуть частные дома, дачи, земельные участки с неточными границами и квартиры, характеристики которых после перепланировки расходятся с данными реестра. По словам экспертов, речь также может идти о незарегистрированных пристройках, мансардах, гаражах и хозяйственных постройках.

Если после уточнения информации увеличится налоговая база объекта, собственнику придётся платить больше. Эксперты допускают, что в отдельных случаях сумма налога способна вырасти в несколько раз.

Владельцам недвижимости советуют заранее сравнить сведения в ЕГРН с документами и фактическими параметрами объекта. Это позволит обнаружить расхождения до того, как они будут выявлены при уточнении данных.

Ранее Life.ru рассказывал, как изменение кадастровой стоимости недвижимости отражается на налогах собственников. В частности, размер платежа зависит от стоимости объекта, которая используется как налоговая база.