Заводам не хватает ИИ-инженеров: Каких специалистов ищут и почему вузы не успевают их готовить

Российским промышленным предприятиям не хватает специалистов, которые умеют работать с искусственным интеллектом и одновременно разбираются в производстве. Об активном найме ИИ-инженеров заявляют 38% предприятий, а большинство компаний к 2030 году планируют довести долю сотрудников с навыками работы с ИИ до 80%. Такие данные приведены в исследовании «Промышленный искусственный интеллект», которое подготовила ассоциация «Индустриальные инновации» (входят «Газпром нефть», Газпромбанк, «Северсталь» и «Газинформсервис»).

Заводам нужны аналитики данных и специалисты по машинному обучению со знанием металлургии, машиностроения или нефтяной отрасли. По оценке авторов исследования, потребность бизнеса в таких кадрах превышает возможности вузов по их подготовке. Из-за дефицита сотрудников часть предприятий медленнее переходит от отдельных ИИ-проектов к автономным производствам.

Решать проблему предлагается через подготовку студентов и переобучение действующих работников. В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» вузы к 2030 году должны подготовить более 10 тысяч ИИ-специалистов топ-уровня. Параллельно бизнес развивает совместные образовательные программы с университетами и обучение внутри предприятий.

«Для масштабного применения ИИ в нефтегазовой отрасли нужны не только технологии, но и специалисты, умеющие с ними работать», — отметил начальник управления инновационной экосистемы и коммерциализации Иван Эрих.

По его словам, подготовка кадров должна идти одновременно с развитием технологий: компании обучают сотрудников и вместе с вузами готовят новых специалистов.

Авторы исследования подчёркивают, что успешного испытания нейросети недостаточно для её внедрения на заводе. На реальном производстве необходимо учитывать разное оборудование, неполные данные и высокие требования к безопасности. Поэтому работодателям нужны сотрудники, способные связать возможности ИИ с конкретными инженерными задачами.

По прогнозу ассоциации, российский рынок промышленного искусственного интеллекта вырастет с 40 млрд рублей в 2025 году до 134 млрд к 2030-му.

Напомним, что с 2027 года изучение искусственного интеллекта включат во все образовательные программы российских вузов независимо от выбранной специальности. Сейчас соответствующие модули уже внедрены в 1433 программы, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.