С 2027 года во всех программах российских вузов появятся модули по ИИ

С 2027 года изучение искусственного интеллекта включат во все образовательные программы российских вузов независимо от выбранной специальности. Сейчас соответствующие модули уже внедрены в 1433 программы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на правительственном часе в Совете Федерации.

Нововведение затронет не только будущих программистов и инженеров, но и студентов гуманитарных, естественно-научных и других направлений. Цель инициативы — сделать современные цифровые инструменты частью профессиональной подготовки.

«Его стремительное развитие мы тоже учитываем и уже внедрили соответствующие модули в 1433 программы и договорились с Альянсом в сфере искусственного интеллекта, что модули будут во всех программах высшего образования начиная с 2027 года», — сказал Фальков.

Реализовать инициативу Минобрнауки намерено совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Предполагается, что содержание обучения будет учитывать особенности будущей профессии, поскольку применение нейросетей в различных отраслях существенно отличается.

Как ранее пояснял министр, система может включать два уровня подготовки: базовый курс для первокурсников и специализированный модуль, посвящённый применению технологий в конкретной сфере. Такой подход позволит будущим специалистам осваивать ИИ с учётом задач своей профессии.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении Фалькова ввести два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Министр выступил с этой инициативой на форуме в Тюмени, предложив дополнить общую подготовку студентов профессиональными курсами. Тогда также обсуждались содержание занятий, количество учебных часов и необходимость подготовки преподавателей.