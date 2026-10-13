Минобрнауки планирует запретить приём отчисленных студентов в тот же вуз

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации намерено скорректировать действующие правила приема в высшие учебные заведения. Ведомство предлагает ввести пятилетний запрет на повторное поступление в тот же университет или институт для тех, кто был отчислен за дисциплинарные проступки. Соответствующий проект приказа министерства оказался в распоряжении информационного агентства ТАСС.

Согласно тексту документа, ограничения коснутся не всех исключенных учащихся, а именно тех, к кому отчисление применили в качестве крайней меры дисциплинарного взыскания — например, за систематические прогулы, нарушение устава заведения, правил внутреннего распорядка или норм этики.

«Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приёму в эту организацию в течение 5 лет после отчисления», — указывается в проекте приказа Минобрнауки РФ.

В настоящее время законодательство об образовании позволяет абитуриентам, ранее исключенным из вуза по любым основаниям, вновь участвовать в общем конкурсе на поступление в это же учреждение на общих основаниях уже в следующую приемную кампанию. В случае одобрения инициативы министерства доступ к конкурсу в ту же образовательную организацию нарушителям дисциплины будет заблокирован ровно на пять лет с даты издания приказа об их отчислении

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