С 1 ноября работодатели изменят зарплаты. Кому сделают прибавку, кого сократят и где дефицит кадров Оглавление Какие тренды наметились на рынке труда Кому повысят зарплату с 1 ноября Этой осенью на рынке труда наметилось несколько новых трендов, которые усилятся в ноябре. Каких специалистов не хватает на рынке, кому повысят зарплаты, а в каких отраслях ожидаются сокращения? Работодатели пересмотрят зарплаты сотрудникам с 1 ноября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bbernard

Какие тренды наметились на рынке труда

Напряжённость на рынке труда постепенно снижается, обеспеченность предприятий работниками улучшается, а рост зарплат замедляется. Но ситуация сильно различается по отраслям: одним компаниям по-прежнему сложно найти сотрудников, другие уже осторожнее подходят к найму.

Главный тренд — более избирательный спрос на конкретные навыки. На вакансию может приходить много откликов, но среди кандидатов работодателю всё равно трудно найти человека с нужной квалификацией. Так охарактеризовала обстановку на рынке председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

В ноябре она ожидает скорее точечных повышений зарплат, чем общей волны прибавок. Оснований прогнозировать единый процент роста по всей стране нет. Сильнее переговорные позиции у тех, кто обладает востребованной специальностью и может самостоятельно выполнять сложную работу.

Кому повысят зарплату с 1 ноября

Больше оснований ожидать дальнейшего повышения зарплатных предложений у квалифицированных рабочих: сварщиков, слесарей, электриков, машинистов. Нехватка таких сотрудников сохраняется. При этом говорить о росте зарплат во всей промышленности было бы неправильно: ситуация зависит от загрузки предприятия, наличия заказов и потребности в конкретных специалистах.

— Сохраняется дефицит врачей, поваров, продавцов, администраторов магазинов и курьеров. Но нехватка работников не означает, что всем им обязательно повысят оклады в ноябре. Многое зависит от финансовых возможностей работодателя, региона и действующей системы оплаты. Дефицит создаёт давление на зарплаты, но не определяет конкретную дату пересмотра, — отметила Анастасия Горелкина.

Важно также различать зарплату в объявлении и фактический заработок. Повышение суммы, которую компания предлагает новому сотруднику, не означает автоматической индексации окладов всему коллективу. Поэтому даже заметный рост предложений по отдельным профессиям нельзя переносить на весь рынок.

— Мой прогноз на ноябрь — работодатели будут прежде всего пересматривать оплату там, где незакрытая вакансия или уход специалиста мешают работе предприятия. В остальных случаях вероятнее сохранение действующих условий, чем автоматическая прибавка. Для сотрудника решающим становится не общий разговор о кадровом дефиците, а востребованность его квалификации у конкретных работодателей, — добавила Анастасия Горелкина.

Авторы Нина Важдаева