С 1 ноября аналитики ждут аномальный курс доллара. Что будет влиять на рубль Оглавление Что изменилось на валютном рынке к концу октября Какие факторы окажут поддержку рублю с 1 ноября На этой неделе доллар на межбанковском рынке опустился ниже психологической отметки в 80 рублей. Вопреки ряду тенденций у рубля появился хороший шанс закрепиться на этом уровне. Какие события повлияют на рубль с 1 ноября и какой курс ждать в следующем месяце? Экономисты дали прогноз курса доллара с 1 ноября. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Что изменилось на валютном рынке к концу октября

Рубль начнёт ноябрь под влиянием двух встречных факторов. С одной стороны, октябрьские налоги уже будут уплачены, и потребность экспортёров продавать валюту может снизиться. С другой — ключевая ставка 14% по-прежнему делает рублёвые сбережения привлекательными. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— На этом фоне мой прогноз на начало ноября — 79–83 рубля за доллар. Это предполагает колебания в обе стороны по сравнению с курсом на конец октября, хотя риск ослабления рубля считаю несколько выше, — отметил Денис Астафьев.

Какие факторы окажут поддержку рублю с 1 ноября

Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко считает, что в начале ноября доллар вполне может опуститься ниже 80 рублей. Связано это с тем, что российскую валюту поддерживают сразу несколько факторов. Это и налоговые выплаты экспортёров в конце октября, и комфортные цены на российские энергоносители. Оказывает влияние и сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14%. Рублёвые инструменты остаются привлекательными, а спрос на иностранную валюту сдерживается.

— Участники рынка также продолжат оценивать параметры бюджета на 2027–2029 годы и их возможное влияние на валютный баланс. Само по себе первое чтение бюджета не предполагает немедленной реакции курса: важны конкретные параметры расходов и доходов государства, — добавила Гузель Проценко.

Кроме того, значимым фактором для рынка останется нефть. Высокие котировки поддерживают рубль, поскольку создают благоприятные условия для поступления экспортной выручки. Об этом рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

— Однако для валютного рынка важна не только цена сырья, но и фактический объём валютных поступлений, сроки их конвертации и спрос импортёров на иностранную валюту. Дополнительную волатильность могут вызвать новости геополитического характера, — добавила Елена Марчук.

Авторы Нина Важдаева