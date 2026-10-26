Четыре рабочих дня и сокращённый вторник: Как россияне будут отдыхать в начале ноября

Россияне, работающие по стандартной пятидневке, на следующей неделе получат дополнительный выходной. Отдыхать предстоит в среду, 4 ноября, когда в стране отмечается День народного единства. При этом длинных выходных не будет: праздничная дата разделит рабочую неделю на две части.

В понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, сотрудники выйдут на работу по обычному графику. Однако накануне праздника продолжительность трудового дня сократится на один час. Такое правило предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

После выходного 4 ноября россиянам предстоит отработать ещё два дня — четверг и пятницу. Затем наступят обычные выходные 7 и 8 ноября. Дополнительных переносов праздничных дат в этом месяце не предусмотрено.

Таким образом, первая неделя ноября окажется четырёхдневной. При стандартном восьмичасовом графике её общая продолжительность составит 31 час вместо привычных 40. Сокращение предпраздничного дня не должно влиять на размер зарплаты.

Всего в ноябре будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Для сотрудников с 40-часовой неделей месячная норма составит 159 часов.

Особый порядок предусмотрен для предприятий с непрерывным производством и организаций, где невозможно уменьшить продолжительность смены. В таких случаях переработка компенсируется по правилам трудового законодательства.

Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября станет последним сокращённым рабочим днём 2026 года. Об этом рассказала доцент Президентской академии Мария Кутарова. По её словам, продолжительность работы перед Днём народного единства уменьшается на час по общему правилу, предусмотренному трудовым законодательством. Следующий предпраздничный сокращённый день наступит уже в 2027 году.