Россиян предупредили о последнем сокращённом рабочем дне в году 3 ноября

Третье ноября в России станет последним сокращённым рабочим днём в 2026 году. Перед Днём народного единства продолжительность работы уменьшат на один час. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«Важно, что 3 ноября является предпраздничным рабочим днём. По общему правилу его продолжительность сокращается на один час. Это последний сокращённый день в 2026 году», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Сокращённый рабочий день распространяется на всех сотрудников и не влияет на размер зарплаты. При сменном графике и непрерывном производстве порядок работы 3 ноября определяет специфика предприятия.

Четвёртого ноября россияне отметят День народного единства. Праздник ежегодно приходится на эту дату, поэтому рабочий день перед ним сокращают на один час.

Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2027 год. В следующем году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Норма рабочего времени составит 1972 часа. В 2027 году также предусмотрели три переноса выходных. Субботу, 2 января, перенесут на пятницу, 5 ноября. Воскресенье, 3 января, станет выходным 31 декабря. Суббота, 20 февраля, станет рабочим днём вместо понедельника, 22 февраля. Подробнее о переносах выходных, шестидневной рабочей неделе и распределении рабочих и выходных дней по месяцам — в материале Life.ru.