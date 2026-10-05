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Опубликовано 5 октября, 05:10

Россиян предупредили о последнем сокращённом рабочем дне в году 3 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doucefleur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doucefleur

Третье ноября в России станет последним сокращённым рабочим днём в 2026 году. Перед Днём народного единства продолжительность работы уменьшат на один час. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«Важно, что 3 ноября является предпраздничным рабочим днём. По общему правилу его продолжительность сокращается на один час. Это последний сокращённый день в 2026 году»,приводит слова эксперта РИА «Новости».

Сокращённый рабочий день распространяется на всех сотрудников и не влияет на размер зарплаты. При сменном графике и непрерывном производстве порядок работы 3 ноября определяет специфика предприятия.

Четвёртого ноября россияне отметят День народного единства. Праздник ежегодно приходится на эту дату, поэтому рабочий день перед ним сокращают на один час.

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Лия Мурадьян
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