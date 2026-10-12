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Регион
Опубликовано 12 октября, 11:56

20 рабочих и 10 выходных: Как россияне будут отдыхать в ноябре

Доцент Афанасьев: Россиян в ноябре ждут 20 рабочих и 10 выходных дней

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ноябре 2026 года россиян с пятидневной рабочей неделей ждут 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.

«В ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней», — рассказал эксперт.

Дополнительный день отдыха придётся на среду, 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.

Афанасьев также привёл нормы рабочего времени на месяц:

  • при 40-часовой рабочей неделе — 159 часов;
  • при 36-часовой — 143 часа;
  • при 24-часовой — 95 часов.
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Ранее Life.ru публиковал производственный календарь на ноябрь 2026 года. Накануне праздника, 3 ноября, рабочий день сокращается на час. Переносов выходных в этом месяце нет, поэтому четверг и пятница, 5 и 6 ноября, остаются рабочими днями.

Больше полезной информации о рабочих и выходных днях — в производственном календаре на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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