20 рабочих и 10 выходных: Как россияне будут отдыхать в ноябре
Доцент Афанасьев: Россиян в ноябре ждут 20 рабочих и 10 выходных дней
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В ноябре 2026 года россиян с пятидневной рабочей неделей ждут 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев.
«В ноябре 30 календарных дней: 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней», — рассказал эксперт.
Дополнительный день отдыха придётся на среду, 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.
Афанасьев также привёл нормы рабочего времени на месяц:
- при 40-часовой рабочей неделе — 159 часов;
- при 36-часовой — 143 часа;
- при 24-часовой — 95 часов.
Ранее Life.ru публиковал производственный календарь на ноябрь 2026 года. Накануне праздника, 3 ноября, рабочий день сокращается на час. Переносов выходных в этом месяце нет, поэтому четверг и пятница, 5 и 6 ноября, остаются рабочими днями.
Больше полезной информации о рабочих и выходных днях — в производственном календаре на Life.ru.