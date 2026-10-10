-10 очков новогоднего вайба: 30 декабря россиянам придётся работать полный день

Россияне не смогут рассчитывать на обязательное сокращение рабочего дня 30 декабря 2026 года, несмотря на приближение новогодних праздников. По закону последняя рабочая смена года будет иметь стандартную продолжительность. Об этом РИА «Новости» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам парламентария, причина кроется в особенностях производственного календаря. Хотя 31 декабря объявлено нерабочим днём, официального статуса государственного праздника эта дата не имеет. Следовательно, сокращать предшествующую смену на один час работодатели не обязаны.

«Тридцатого декабря, накануне празднования Нового Года, рабочий день не планируется сокращённым, поскольку 31 декабря не является праздничным днём по производственному календарю», — пояснила Бессараб.

Депутат напомнила, что дополнительный день отдыха появился благодаря переносу выходного с воскресенья 4 января. Поэтому 31 декабря россияне смогут посвятить подготовке к празднику, а 30-го числа им предстоит трудиться в обычном режиме.

Впрочем, Бессараб предположила, что многие руководители всё же пойдут навстречу сотрудникам. По её мнению, перед Новым годом компании могут по собственной инициативе разрешить коллективам закончить работу раньше установленного времени.

Ранее Life.ru сообщал, что до конца 2026 года россиян ждёт только один сокращённый рабочий день. Им станет 3 ноября, предшествующее Дню народного единства. В этот день продолжительность смены уменьшится на час, а 4 ноября будет официальным праздником.