Уволят за прогул? Можно ли законно остаться с заболевшим ребёнком дома без больничного

Закон в ситуации, когда ребёнок заболел, а больничный вам на работе сразу не дают, на стороне родителя, но нужно действовать грамотно. Герой РФ, депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель рассказал Life.ru, как законно остаться с больным ребёнком дома без больничного.

Болезнь ребёнка — это уважительная причина отсутствия на работе. Это прямо подтверждает Роструд в своих разъяснениях, и суды неоднократно вставали на сторону работников. Увольнять за прогул человека, который остался с больным ребёнком — это нарушение. Статья 193 ТК РФ обязывает работодателя сначала запросить письменное объяснение. А статья 81 даёт право уволить за прогул — но только если причина отсутствия неуважительная. И даже если объяснение не устроило, увольнение — это крайняя мера, а не автоматическая реакция. Владимир Сайбель Герой РФ, депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Однако есть один момент, который важно учитывать родителям. Уважительность причины нужно подтвердить. Больничный лист — не единственный документ в данном случае, подойдёт справка из поликлиники о приёме врача, выписка из медицинской карты, справка о вызове доктора на дом. Если вы обратились в медучреждение и у вас есть хоть какой-то документ на руках — это уже ваша защита и подтверждение того, что ваше отсутствие было по уважительной причине.

Парламентарий советует родителям не молчать. В первый же день, когда ребёнок заболел, — вызовите врача, позвоните или напишите на работу, а потом принесите любую справку. Эти три действия снимают почти все риски. Если работодатель всё равно пытается уволить — идите в трудовую инспекцию и в суд. Практика восстановления на работе в таких случаях устойчивая.

«Как депутат и член Комитета по труду и социальной политике, я вижу, что проблема системная. Родители не знают своих прав, а работодатели этим пользуются. В этом направлении должна вестись системная работа в первую очередь информационная», — заключил Сайбель.

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