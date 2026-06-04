Болезнь, авария, суд: Россиянам объяснили, когда пропуск работы не считается прогулом

Закрытого списка уважительных причин отсутствия на работе в Трудовом кодексе нет — оценку даёт судебная практика. Об этом RT рассказал юрист Илья Русяев.

«Безусловно уважительной признаётся болезнь, подтверждённая листком нетрудоспособности или справкой врача при однодневном недомогании», — отметил он.

К уважительным также относят сдачу крови и сопутствующий медосмотр, вызов в суд или к следователю, исполнение государственных обязанностей, аварию в квартире и уход за внезапно заболевшим несовершеннолетним родственником, если некому помочь. Сюда же входит приостановка работы при задержке зарплаты более чем на 15 дней (после письменного уведомления начальника). Эксперт подчеркнул: предупреждать работодателя нужно всегда, когда это возможно.

«Если работник заранее согласовал ранний уход по уважительной причине в порядке, который установлен внутренним актом компании, увольнение за это незаконно», — пояснил собеседник.

Когда связаться было невозможно, отсутствие предупреждения само по себе не превращает невыход в прогул. Суд оценит, мог ли человек физически сообщить о ситуации. Бремя доказывания лежит на работодателе. Работнику же стоит сохранять повестки, вызовы скорой, акты об аварии и писать объяснительные.

«Работодатель к тому же обязан взвесить тяжесть проступка и обстоятельства его совершения», — заключил Русяев.

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