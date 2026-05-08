«15 суток — не прогул»: Адвокат объяснил, можно ли лишиться работы после ареста

Административный арест на срок от трёх до 15 суток — ситуация неприятная, но далеко не всегда критичная для карьеры. Как объяснил Life.ru адвокат Сергей Жорин, отсутствие на работе по этой причине обычно признаётся уважительным.

По словам юриста, человек объективно не может выйти на работу, поскольку находится в месте отбывания административного ареста и ограничен в свободе передвижения.

В Трудовом кодексе РФ нет закрытого перечня уважительных причин отсутствия на рабочем месте. Работодатель оценивает обстоятельства каждого случая отдельно. Однако Роструд прямо указывает: административный арест, как правило, не должен считаться неуважительной причиной, поскольку неявка связана с исполнением наказания, а не с намерением уклониться от работы.

Прогул по ТК РФ — это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или более четырёх часов подряд. Отсутствие на работе из-за административного ареста, как правило, является уважительной причиной. Сергей Жорин Адвокат

Что делать работнику

Адвокат советует как можно быстрее уведомить работодателя о ситуации — самостоятельно или через родственников, адвоката либо знакомых. Сделать это можно по телефону, электронной почте, через мессенджеры или телеграммой.

Формулировка может быть простой: «С _ по _ отсутствую (или отсутствовал) на работе в связи с отбыванием административного ареста. После освобождения представлю подтверждающие документы».

После освобождения необходимо получить справку о сроках нахождения под арестом. Также желательно сохранить копию постановления суда.

Кроме того, работнику стоит написать объяснительную. Например: «В период с _ по _ я отсутствовал на рабочем месте в связи с отбыванием административного ареста по постановлению суда. Возможности выйти на работу не имел. Подтверждающие документы прилагаю».

Нужно ли оформлять больничный

Если болезни не было, оформлять больничный не нужно. Такое отсутствие считается уважительной причиной, но обычно не оплачивается.

Специального табельного кода для административного ареста в трудовом законодательстве нет — работодатель вправе использовать внутреннее обозначение.

Таким образом, административный арест не приравнивается к больничному или оплачиваемому отпуску. Однако при наличии подтверждающих документов увольнение за прогул может быть рискованным для работодателя с юридической точки зрения.

«Главная задача работника – зафиксировать уведомление работодателя и принести документы, подтверждающие арест и сроки отсутствия», – резюмировал Жорин.

