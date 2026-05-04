«ИИ пишет код сам»: В Кремниевой долине массово увольняют айтишников и нанимают философов

Программисты теряют востребованность, их место занимают философы. Об этом заявил мыслитель Александр Дугин. Он пояснил, что в Силиконовой долине сокращают технических специалистов, поскольку искусственный интеллект пишет код без помощи программистов.

Метод вайб-кодинга позволяет создавать программы людям без специальных знаний, сказал эксперт в эфире радио Sputnik. Дугин добавил, что в США растёт спрос на философов. Компании предлагают высокие ставки этим специалистам. Вопросы на вершине разработок ИИ касаются природы интеллекта. Эту проблему изучают философы — от Парменида до современных мыслителей. Программисты, журналисты и политики не занимаются такими вопросами.

От отметил, что искусственный интеллект достиг этапа, где пересекается с философскими категориями. Машины сталкиваются с понятиями человека, мысли, субъекта и объекта. Эти темы традиционно находятся в сфере философии.

Ранее корпорация Oracle провела масштабное сокращение — за месяц уволила 30 тысяч сотрудников. Их задачи передала корпоративному искусственному интеллекту. Эти же специалисты предварительно обучали алгоритмы. Работникам поручали детально описывать собственные рабочие процессы. Компания использовала эти описания для развития ИИ-моделей.