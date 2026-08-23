В 2026 году остался только один сокращённый рабочий день

До конца года остался только один короткий рабочий день у россиян — 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«В 2026 году у работающих россиян остался только один сокращённый рабочий день, 3 ноября, предшествующий Дню народного единства. Рабочий день будет сокращён на один час», — отметила депутат.

В этот день рабочий день сократят на один час. Но зарплату выплатят полностью — дополнительные выходные или короткие дни не влияют на оклад.

4 ноября — выходной. Следующие праздники будут уже новогодние. А вот 30 декабря, хотя это последний рабочий день года, сокращённым не будет. Потому что 31 декабря в этом году и так выходной — его сделали таким за счёт переноса с 4 января.

Ранее стало известно, что в 2027 году работающие россияне смогут отдыхать 118 дней — это выходные и праздники, не считая отпуска. Такие данные есть в проекте производственного календаря. Всего в следующем году будет 247 рабочих дней. На отдых приходится почти четыре месяца. Также в календаре запланированы семь коротких рабочих недель: две — по три дня (в феврале и ноябре) и пять — по четыре дня (в марте, мае, июне и декабре).