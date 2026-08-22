Последнее летнее тепло: Москвичей ждет жаркий уикенд перед сентябрьским похолоданием

В Москве и Подмосковье в ближайшие выходные ожидается тёплая и солнечная погода. Температура поднимется до +22…+24 градусов, что на два-три градуса выше климатической нормы, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в воскресенье утром в низинах снова может появиться туман. Днём при этом существенных осадков не ожидается.

Небольшое похолодание возможно в отдельных районах области из-за фронтального раздела, который пройдёт в ночь с субботы на воскресенье. Если дождь и начнётся, то будет кратковременным.

С понедельника температура в столичном регионе начнёт снижаться. На протяжении следующей недели воздух будет прогреваться примерно до +17…+19 градусов.

При этом уже следующие выходные снова могут оказаться тёплыми — синоптик не исключил +22…+24 градуса. Более заметное похолодание, сопровождаемое дождями и ветром, по его прогнозу ожидается во второй половине сентября.

Бабье лето в Центральной России предварительно ожидается во второй декаде сентября, однако точные даты пока неизвестны. По одному из сценариев, после похолодания до +6…+11 °C температура в Москве может подняться до +17…+22 °C, а отдельные прогнозы допускают потепление до +24…+27 °C. При этом специалисты не исключают несколько коротких волн тепла вместо продолжительного бабьего лета.