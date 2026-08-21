Утепляться рано: Синоптики обрадовали москвичей прогнозом по бабьему лету

Бабье лето с высокой вероятностью придёт в Москву и Подмосковье в середине сентября. Однако точные даты и продолжительность тёплого периода пока предсказать нельзя, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, классическое бабье лето обычно наступает около 14 сентября — плюс-минус два дня. При этом устойчивое осеннее потепление наблюдается в столичном регионе далеко не каждый год.

«Скорее всего, в этом году «бабье лето» случится. В какой период и насколько оно будет длительное, сказать сложно. Может быть, это даже нельзя будет назвать классическим «бабьим летом», — цитирует Позднякову РИА «Новости».

Предварительно весь сентябрь ожидается достаточно тёплым: среднемесячная температура может оказаться на градус-полтора выше климатической нормы. Даже если полноценного бабьего лета не случится, в течение месяца возможны отдельные всплески тепла.

Сентябрь при этом способен начаться с прохлады. Затем в середине месяца температура может вновь повыситься, а после очередной тёплой волны начнётся естественное сезонное похолодание.

Прогнозы на сентябрь пока заметно расходятся. Life.ru ранее собрал основные сценарии бабьего лета 2026 года: одни предполагают устойчивое тепло во второй декаде месяца, другие допускают лишь короткое потепление во второй половине сентября. Точные сроки синоптики рассчитывают определить ближе к началу осени.