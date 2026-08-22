Россиянам насчитали почти четыре месяца выходных в 2027 году

Работающих россиян в 2027 году могут ждать 118 выходных и нерабочих праздничных дней без учёта отпуска. Такие данные содержит проект производственного календаря для России.

Проект предусматривает 247 рабочих дней. На выходные и праздники суммарно придётся почти четыре месяца.

В календарь также вошли семь коротких рабочих недель. Две из них продлятся по три дня, ещё пять — по четыре. Трёхдневные рабочие недели ожидаются в феврале и ноябре, а четырёхдневные — в марте, мае, июне и декабре.

Производственный календарь на 2027 год пока не утвердили. Поэтому число рабочих и нерабочих дней остаётся предварительным.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2026 года россиян при пятидневном графике ждут 22 рабочих дня и восемь выходных. Всего месяц включает 30 календарных дней. Дополнительных дней отдыха не предусмотрено, поскольку в сентябре нет государственных праздников. Сокращённых предпраздничных дней также не будет. При 40-часовой рабочей неделе норма составит 176 часов.