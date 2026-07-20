В августе россиян ждут 21 рабочий день и 10 выходных

Россияне отработают в августе 21 день при стандартной пятидневке. Оставшиеся 10 дней станут выходными. Производственный календарь на официальном сайте Госдумы содержит эти цифры. В этом месяце отсутствуют государственные праздники. Поэтому дополнительные дни для отдыха не появятся.

Доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов подтвердил эти данные. Эксперт отметил отсутствие государственных праздников в этом периоде.

«При пятидневной рабочей неделе этот месяц насчитывает 21 рабочий день и десять выходных», — приводит слова доцента РИА «Новости».

Осень 2026 года продлится 91 день. В этот период граждане отработают 64 дня. На выходные выпадет 26 дней. Также люди получат один нерабочий праздничный день. Им станет 4 ноября, когда страна отметит День народного единства.