Стало известно, как россияне будут отдыхать осенью 2026 года

Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, сколько рабочих и выходных дней ждёт россиян в осенние месяцы 2026 года. Всего в этом периоде (91 день) насчитывается 64 трудовых дня, 26 выходных и один нерабочий праздник.

Праздничным днём станет 4 ноября — День народного единства. В связи с ним неделя с 2 по 6 ноября превратится в четырёхдневную: два дня работы, затем выходной, потом снова два рабочих дня. При этом 3 ноября, согласно производственному календарю, будет сокращён на час.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что общее количество рабочих дней в 2026 году сохранится на уровне 247 — столько же, сколько и в предыдущем году. Выходных и праздников также будет 118. Зарплата за полностью отработанный ноябрь не изменится: наличие нерабочего дня и часового сокращения 3 ноября не влияет на оплату труда, так как она рассчитывается пропорционально числу рабочих дней в месяце.

А ранее Life.ru писал, что в РФ больше не будет длинных выходных в 2026 году. Согласно производственному календарю, оставшиеся праздничные даты не позволят сформировать дополнительные мини-каникулы.