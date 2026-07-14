В России больше не будет длинных выходных в 2026 году

Россиян до конца 2026 года больше не ждут продолжительные выходные. Согласно производственному календарю, оставшиеся праздничные даты не позволят сформировать дополнительные мини-каникулы.

Ближайший государственный праздник – День народного единства 4 ноября – в этом году выпадает на среду. Поэтому россияне получат только один дополнительный выходной среди рабочей недели, без привычного трёхдневного отдыха.

Последние длинные выходные в 2026 году уже прошли в июне. С 12 по 14 июня жители страны отдыхали в связи с празднованием Дня России.

Таким образом до конца года рабочий график останется стандартным для пятидневной недели. Следующие заметные продолжительные выходные россияне получат уже в новом календарном периоде.

По данным производственного календаря, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

Ранее Life.ru писал, что специалисты советуют не отказываться от полноценного отпуска, поскольку постоянная работа без отдыха может привести к хроническому переутомлению. Невролог объяснил, что восстановление требует не только сна, но и смены активности. По его словам, оптимальная продолжительность отдыха должна составлять от двух до четырёх недель, а во время отпуска важно полностью отключаться от рабочих задач.