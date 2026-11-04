Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днём народного единства. По случаю праздника он опубликовал в MAX изображение памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, над которым истребители оставляют в небе следы в цветах российского триколора.

«С Днём народного единства», — написал Медведев, сопроводив поздравление праздничной иллюстрацией. Других пожеланий политик в публикации не оставил.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Эта победа стала важным этапом завершения Смутного времени.