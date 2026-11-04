Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила россиян с Днём народного единства, использовав популярное среди молодёжи сленговое выражение — могнем. Вместо традиционного праздничного обращения она опубликовала в своём телеграм-канале короткую фразу с отсылкой к интернет-культуре.

«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала Мизулина.

Слово «могнуть» происходит от английского mogging и означает превосходить, затмевать или выглядеть лучше кого-либо. В российском интернете выражение стало особенно популярным летом 2026 года после выхода трека «Я тебя могну», записанного несколькими блогерами.

Интересно, что накануне праздника слово оказалось в центре языковой дискуссии. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал использование подобных англицизмов, назвав их засорением русского языка.

При этом английское mogging привлекло внимание и зарубежных лингвистов, попав в число заметных слов года. А вот российская «Грамота.ру», несмотря на растущую популярность выражения, не включила «могнуть» в шорт-лист своего конкурса «Слово года — 2026».