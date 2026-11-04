«Мы всех могнем»: Мизулина необычно поздравила россиян с Днём народного единства
Мизулина поздравила россиян с Днём народного единства словом «могнуть»
Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поздравила россиян с Днём народного единства, использовав популярное среди молодёжи сленговое выражение — могнем. Вместо традиционного праздничного обращения она опубликовала в своём телеграм-канале короткую фразу с отсылкой к интернет-культуре.
«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала Мизулина.
Слово «могнуть» происходит от английского mogging и означает превосходить, затмевать или выглядеть лучше кого-либо. В российском интернете выражение стало особенно популярным летом 2026 года после выхода трека «Я тебя могну», записанного несколькими блогерами.
Интересно, что накануне праздника слово оказалось в центре языковой дискуссии. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал использование подобных англицизмов, назвав их засорением русского языка.
При этом английское mogging привлекло внимание и зарубежных лингвистов, попав в число заметных слов года. А вот российская «Грамота.ру», несмотря на растущую популярность выражения, не включила «могнуть» в шорт-лист своего конкурса «Слово года — 2026».
Ранее английское слово mogging, от которого произошло молодёжное «могнуть», признали словом 2026 года по версии словаря Collins. Термин означает превосходство над кем-либо во внешности, уверенности или статусе. Изначально его использовали в среде бодибилдеров, однако со временем выражение стало популярным среди зумеров и поколения альфа. В русскоязычном интернете распространению слова помогла песня «Я тебя могну» блогерского проекта ЦУЕФА.