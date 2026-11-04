Слово «могнуть» прижилось в молодёжной речи, потому что привычное «переплюнуть» уже не звучит для нового поколения, объяснил доктор филологических наук, профессор СПбГУ Валерий Мокиенко. По его словам, такая смена слов естественна: выражения, которые когда-то казались свежими, со временем теряют силу.

«Тут дело не в том, что это заимствование, экспрессивная часть языка постоянно требует перезарядки», — отметил филолог в беседе с НСН.

При этом «могнуть» употребляют далеко не все: от своих студентов профессор этого слова не слышал. По его мнению, если появится удачный русский аналог, молодёжь может подхватить его так же охотно.