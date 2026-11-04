«Язык требует перезарядки»: Почему зумеры активно юзают слово «могнуть»
Филолог Мокиенко: Слово «могнуть» прижилось из-за тяги молодёжи к новизне
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Слово «могнуть» прижилось в молодёжной речи, потому что привычное «переплюнуть» уже не звучит для нового поколения, объяснил доктор филологических наук, профессор СПбГУ Валерий Мокиенко. По его словам, такая смена слов естественна: выражения, которые когда-то казались свежими, со временем теряют силу.
«Тут дело не в том, что это заимствование, экспрессивная часть языка постоянно требует перезарядки», — отметил филолог в беседе с НСН.
При этом «могнуть» употребляют далеко не все: от своих студентов профессор этого слова не слышал. По его мнению, если появится удачный русский аналог, молодёжь может подхватить его так же охотно.
Напомним, составители словаря Collins признали английское mogging словом 2026 года. Так называют ситуацию, когда один человек затмевает другого внешностью, уверенностью или статусом.