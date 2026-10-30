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Опубликовано 30 октября, 14:21

Россиян призвали не использовать смайлики и мемы в качестве подписи в паспорте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Смайлики, сердечки и популярные мемы лучше не использовать вместо привычной подписи в паспорте, предупредила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. По её словам, такие символы могут затруднить идентификацию владельца документа.

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Юрист отметила, что россияне вправе самостоятельно выбирать подпись, однако допустила, что необычный вариант может вызвать претензии при проверке документа вплоть до признания паспорта недействительным и необходимости его переоформить.

Вопросы возможны и тогда, когда подпись на договоре заметно отличается от паспортного образца. В частности, нотариус может обратить внимание на расхождения при оформлении сделки купли-продажи. При этом само различие подписей не делает документы недействительными, заключила собеседница «Москвы 24».

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Ранее российский школьник получил свой первый паспорт и вместо обычной подписи написал в документе число «67», отсылающее к популярному интернет-мему. Фотографию страницы паспорта опубликовал в соцсетях удивлённый старший брат подростка.

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Борис Эльфанд
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