Россиян призвали не использовать смайлики и мемы в качестве подписи в паспорте

Смайлики, сердечки и популярные мемы лучше не использовать вместо привычной подписи в паспорте, предупредила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. По её словам, такие символы могут затруднить идентификацию владельца документа.

Юрист отметила, что россияне вправе самостоятельно выбирать подпись, однако допустила, что необычный вариант может вызвать претензии при проверке документа вплоть до признания паспорта недействительным и необходимости его переоформить.

Вопросы возможны и тогда, когда подпись на договоре заметно отличается от паспортного образца. В частности, нотариус может обратить внимание на расхождения при оформлении сделки купли-продажи. При этом само различие подписей не делает документы недействительными, заключила собеседница «Москвы 24».