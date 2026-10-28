От военного билета до долгов: В МВД объяснили, кому могут не выдать загранпаспорт

Россияне могут столкнуться с отказом в оформлении загранпаспорта из-за недействительного внутреннего паспорта, ошибок в заявлении или отсутствия необходимых документов воинского учёта. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

Часть оснований для отказа выявляется уже при приёме документов. Например, заявление могут не принять, если фотографии не соответствуют установленным требованиям или заявитель указал недостоверные сведения.

Отдельное внимание уделяется документам воинского учёта. Для граждан призывного возраста, на которых распространяются соответствующие требования, отсутствие военного билета, приписного удостоверения или справки из военкомата может стать препятствием при оформлении загранпаспорта.

Другие ограничения проверяются непосредственно при рассмотрении заявления. В частности, выдачу документа могут не разрешить гражданам, имеющим доступ к сведениям особой важности или совершенно секретной информации, если их право на выезд за границу ограничено. Также загранпаспорт могут не выдать гражданам, призванным на военную или направленным на альтернативную гражданскую службу. Ограничения предусмотрены и для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых по уголовным делам в установленных законом случаях.

В числе других оснований МВД назвало уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом, предоставление заведомо ложных сведений и отдельные ограничения, связанные с банкротством. Особые правила действуют для действующих и бывших сотрудников ФСБ.