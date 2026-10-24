Загранпаспорт за 48 часов? Россиян предупредили о новой уловке аферистов

Мошенники начали заманивать россиян предложениями оформить биометрический загранпаспорт всего за несколько дней. В МВД предупредили, что подобные объявления в интернете являются обманом, поскольку ускоренное оформление документов нового образца не предусмотрено.

«В сети интернет распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — говорится в материалах ведомства.

В министерстве пояснили, что срочное оформление возможно только для загранпаспортов старого образца, которые выдаются сроком на пять лет. При этом воспользоваться ускоренной процедурой разрешается лишь в двух исключительных случаях. Для биометрических паспортов, действующих 10 лет, такая возможность отсутствует.

В МВД призвали граждан не доверять частным компаниям и посредникам, которые за дополнительную плату обещают изготовить загранпаспорт в кратчайшие сроки. Подобные предложения могут быть частью мошеннической схемы.

Ранее Life.ru сообщал о мошенниках, которые обещают оформить загранпаспорт за один-два дня без очередей и посещения МФЦ. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал, что злоумышленники требуют у граждан копии документов и предоплату, после чего исчезают. Полученные персональные данные они могут использовать для незаконных финансовых операций.