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Регион
Опубликовано 24 октября, 06:10

Загранпаспорт за 48 часов? Россиян предупредили о новой уловке аферистов

В МВД раскрыли новую схему мошенничества при оформлении загранпаспортов

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Мошенники начали заманивать россиян предложениями оформить биометрический загранпаспорт всего за несколько дней. В МВД предупредили, что подобные объявления в интернете являются обманом, поскольку ускоренное оформление документов нового образца не предусмотрено.

«В сети интернет распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество», — говорится в материалах ведомства.

В министерстве пояснили, что срочное оформление возможно только для загранпаспортов старого образца, которые выдаются сроком на пять лет. При этом воспользоваться ускоренной процедурой разрешается лишь в двух исключительных случаях. Для биометрических паспортов, действующих 10 лет, такая возможность отсутствует.

В МВД призвали граждан не доверять частным компаниям и посредникам, которые за дополнительную плату обещают изготовить загранпаспорт в кратчайшие сроки. Подобные предложения могут быть частью мошеннической схемы.

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Ранее Life.ru сообщал о мошенниках, которые обещают оформить загранпаспорт за один-два дня без очередей и посещения МФЦ. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал, что злоумышленники требуют у граждан копии документов и предоплату, после чего исчезают. Полученные персональные данные они могут использовать для незаконных финансовых операций.

Больше новостей о мошеннических схемах и способах защиты от аферистов читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александр Блинов
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